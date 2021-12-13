Болельщик ЦСКА рассказал о причинах своего задержания во время матча с «Локомотивом»

Болельщик ЦСКА рассказал о причинах задержания во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3, ОТ) в Ярославле.

«Я вышел в середине первого периода с сектора в туалет, как тут же ко мне пристали двое и попросили пройти с ними. Причина задержания — нахождение на стадионе без защитной маски. Меня отвезли в местное отделение на освидетельствование. Употреблял ли я алкоголь? Конечно, я пропустил пару кружек пива, но за это же не имеют права забирать в отделение. Посмотрим, что будет дальше. Я уже 3,5 часа сижу у них тут, жду каких-то поручений. Не знаю, чем всё это закончится, но пока я на связи», — приводит слова болельщика «Спорт-экспресс».

Ранее твиттер-аккаунт московского ЦСКА сообщил, что несколько болельщиков клуба были задержаны во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом».

Армейский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, после 39 матчей набрав 53 очка. «Локомотив» — на шестой строчке Запада, имея в своём активе 49 баллов после 40 встреч.