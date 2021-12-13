Болельщик ЦСКА рассказал о причинах своего задержания во время матча с «Локомотивом»

Болельщик ЦСКА рассказал о причинах задержания во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3, ОТ) в Ярославле.
«Я вышел в середине первого периода с сектора в туалет, как тут же ко мне пристали двое и попросили пройти с ними. Причина задержания — нахождение на стадионе без защитной маски. Меня отвезли в местное отделение на освидетельствование. Употреблял ли я алкоголь? Конечно, я пропустил пару кружек пива, но за это же не имеют права забирать в отделение. Посмотрим, что будет дальше. Я уже 3,5 часа сижу у них тут, жду каких-то поручений. Не знаю, чем всё это закончится, но пока я на связи», — приводит слова болельщика «Спорт-экспресс».
Ранее твиттер-аккаунт московского ЦСКА сообщил, что несколько болельщиков клуба были задержаны во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом».
Армейский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, после 39 матчей набрав 53 очка. «Локомотив» — на шестой строчке Запада, имея в своём активе 49 баллов после 40 встреч.
- 13 декабря 2021
-
08:50
-
08:39
-
08:36
-
08:34
-
08:31
-
07:40
-
07:03
-
06:34
-
06:15
-
06:10
-
05:29
-
00:03
-
00:00
- 12 декабря 2021
-
23:50
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:56
-
22:34
-
22:20
-
22:13
-
21:55
-
21:37
-
21:28
-
21:24
-
21:11
-
20:57
-
20:53
-
20:40
-
20:32
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
20:08
-
20:07