«Вегас» забил «Миннесоте» после обреза Капризова в чужой зоне

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой «рыцарей» со счётом 6:4.



На 34-й минуте встречи российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов совершил ошибку в чужой зоне, после чего форвард «Вегаса» Макс Пасиоретти убежал один на один и переиграл Кэма Тальбо.

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24-летний россиянин не сумел отличиться в прошедшей встрече, заработав показатель полезности «-1». Защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов также не совершил результативных действий при общей полезности «-1».



В составе «Вегаса» забил гол и отдал голевую передачу форвард Евгений Дадонов.