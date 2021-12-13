Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 13 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
«Нэшвилл Предаторз» с минимальным счётом обыграл в гостях «Нью-Йорк Рейнджерс». Российские хоккеисты в составе обеих команд не сумели набрать результативных баллов.
«Колорадо Эвеланш» обыграл дома лидера общей таблицы НХЛ «Флориду Пантерз» со счётом 3:2. Хет-трик оформил шведский форвард «лавин» Андре Бураковски.
«Анахайм Дакс» обыграл в овертайме «Сент-Луис Блюз» и поднялся на вторую строчку Западной конференции. Решающую шайбу в дополнительное время забросил форвард Трой Терри.
«Вегас Голден Найтс» забросил шесть шайб «Миннесоте Уайлд» и одержал победу со счётом 6:4. На счету российского форварда «рыцарей» Евгения Дадонова одна заброшенная шайба и одна голевая передача.
«Ванкувер Кэнакс» одержал четвёртую победу подряд под руководством нового главного тренера Брюса Будро, обыграв дома «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:1.
В турнирной таблице Восточной конференции первую строчку занимает «Флорида Пантерз», набравшая 40 очков после 27 матчей. Столько же баллов имеют «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс», которые провели на одну и две игры больше соответственно.
На Западе первое место — у «Миннесоты Уайлд». После 28 игр подопечные Дина Эвасона набрали 39 очков. На второй строчке расположился «Анахайм Дакс», имеющий в своём активе 37 баллов после 30 встреч. Замыкает тройку «Калгари Флэймз», который заработал 36 очков после 28 игр.
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