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Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 13 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Нэшвилл Предаторз» с минимальным счётом обыграл в гостях «Нью-Йорк Рейнджерс». Российские хоккеисты в составе обеих команд не сумели набрать результативных баллов.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Томасино (Форсберг, Каррье) – 21:44' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» обыграл дома лидера общей таблицы НХЛ «Флориду Пантерз» со счётом 3:2. Хет-трик оформил шведский форвард «лавин» Андре Бураковски.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Бураковски (Рантанен, Маккиннон) – 29:37' (5x4)   2:0 Бураковски (Рантанен) – 42:03' (5x5)   2:1 Торнтон (Вераге, Ватрано) – 47:41' (5x4)   2:2 Монтур (Вераге, Форслинг) – 50:15' (5x5)   3:2 Бураковски (Маккиннон, Рантанен) – 51:43' (5x5)

«Анахайм Дакс» обыграл в овертайме «Сент-Луис Блюз» и поднялся на вторую строчку Западной конференции. Решающую шайбу в дополнительное время забросил форвард Трой Терри.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Робинсон (Делорье, Кэррик) – 12:32' (5x5)   1:1 Сундквист (Уокер, Шенн) – 26:43' (5x5)   2:1 Уокер (Шенн) – 47:40' (5x5)   2:2 Терри (Фаулер, Гецлаф) – 53:29' (5x5)   2:3 Терри – 63:58' (бул)

«Вегас Голден Найтс» забросил шесть шайб «Миннесоте Уайлд» и одержал победу со счётом 6:4. На счету российского форварда «рыцарей» Евгения Дадонова одна заброшенная шайба и одна голевая передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уайтклауд (Пасиоретти, Стивенсон) – 08:53' (5x5)   1:1 Голигоски (Дюхайм, Сперджен) – 13:54' (6x5)   2:1 Дадонов (Стоун, Стивенсон) – 17:15' (5x4)   2:2 Цуккарелло (Сперджен, Хартман) – 19:59' (5x4)   2:3 Бьюгстад (Дамба, Меррилл) – 20:09' (5x5)   3:3 Уайтклауд (Дадонов) – 25:46' (5x5)   4:3 Пасиоретти (Стивенсон, Стоун) – 33:52' (5x5)   4:4 Фолиньо (Сперджен, Эрикссон Эк) – 41:22' (5x5)   5:4 Стоун (Пасиоретти, Стивенсон) – 44:42' (5x4)   6:4 Пьетранджело – 59:32' (en)

«Ванкувер Кэнакс» одержал четвёртую победу подряд под руководством нового главного тренера Брюса Будро, обыграв дома «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Бёзер (Миллер, Пирсон) – 18:29' (5x5)   2:0 Петтерссон (Гарланд, Майерс) – 27:44' (5x5)   2:1 Нечас (Джарвис, Котканиеми) – 42:32' (5x5)

В турнирной таблице Восточной конференции первую строчку занимает «Флорида Пантерз», набравшая 40 очков после 27 матчей. Столько же баллов имеют «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс», которые провели на одну и две игры больше соответственно.

На Западе первое место — у «Миннесоты Уайлд». После 28 игр подопечные Дина Эвасона набрали 39 очков. На второй строчке расположился «Анахайм Дакс», имеющий в своём активе 37 баллов после 30 встреч. Замыкает тройку «Калгари Флэймз», который заработал 36 очков после 28 игр.

Турнирная таблица НХЛ
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