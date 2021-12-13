Галлан — о 0:1 с «Нэшвиллом»: «Рейнджерс» не показали мужской игры

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан остался недоволен последним матчем команды в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (0:1).



Мне совсем не понравилось наше выступление. Мы играли слишком мягко, не приложив достаточно усилий и не показывая жёсткости. Мы не показали мужской игры», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.



Отметим, что этот матч стал вторым для «Рейнджерс» в сезоне, в котором они ушли с площадки без заброшенных шайб. Ранее такое происходило в матче с «Калгари Флэймз» (0:6, 7 ноября).



«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков после 27 встреч. В следующей встрече коллектив из Нью-Йорка сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш» (15 декабря).