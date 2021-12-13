Беднар сообщил о состоянии защитника «Колорадо» после жёсткого падения в игре с «Флоридой»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал эпизод с травмой защитника клуба Джейкоба Макдональда в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (3:2).



«Страшный момент, но Джейкоба уже видел наш штаб, всё в порядке. Это физическая часть игры. Мне не нравится видеть, как наши ребята падают и не могут встать, но я не думаю, что можно исключить это из игры», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.



После столкновения, Макдональд не смог самостоятельно покинуть площадку, его унесли на носилках. Игрок «Флориды» Райан Ломберг был удалён на пять минут.



Это уже второй подобный инцидент за последнее время – 8 декабря после силового приёма Джейкоба Трубы из «Нью-Йорк Рейнджерс» пострадал игрок «Чикаго Блэкхоукс» Джуджхар Хайра.