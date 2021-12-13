Форвард «Колорадо» Рантанен набросился на игроков «Флориды» после финальной сирены

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» со счётом 3:2. Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена».



За 1,5 минуты до окончания матча был удалён финский нападающий «лавин» Микко Рантанен за толчок клюшкой. Он вышел со скамейки после финальной сирены и набросился на хоккеистов «Флориды». Он замахнулся клюшкой на защитника «Пантерз» Маккензи Уигара, после чего произошла потасовка.



Хоккеист «Флориды» был удалён на 10 минут после финальной сирены.

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«Колорадо» занимает шестое место в таблице Западной конференции, после 25 матчей набрав 34 очка. «Флорида» — на первой строчке Востоке, имея в своём активе 40 баллов после 27 встреч.