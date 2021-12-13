Бьёрнинен, Кадейкин и Кормье лидируют по игре на вбрасываниях в текущем сезоне КХЛ

Нападающие «Йокерита» Ханнес Бьёрнинен, «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин и «Автомобилиста» Патрис Кормье лидирует в списке хоккеистов по игре на вбрасываниях в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
В данном списке учитывались хоккеисты, имеющие не менее 250 вбрасываний за текущий регулярный чемпионат.
Лучшие игроки по игре на вбрасываниях в сезоне-2021/2022 КХЛ:
1. Ханнес Бьёрнинен («Йокерит») – 66.6%;
2. Александр Кадейкин («Салават Юлаев») – 64.0%;
3. Патрис Кормье («Автомобилист») – 63.1%;
4. Корбан Найт («Авангард») – 60.3%;
5. Лукаш Седлак («Трактор») – 59.6%;
6. Эрик О`Делл («Динамо» М) – 59.5%;
7. Лукас Валльмарк (ЦСКА) – 58.9%;
8. Йори Лехтеря («Спартак») – 57.8%;
9. Денис Зернов («Металлург») – 57.7%;
10. Архип Неколенко («Металлург») – 57.6%.
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