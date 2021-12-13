Вайсфельд: фишку Фёдорова с заменой вратаря в овертаймах считаю авантюрой

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о ходе главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова по замене вратаря на полевого игрока в овертаймах.
«Раньше у Фёдорова вообще никакого тренерского опыта не было, а теперь он его получил. Проблема заключалась в том, что было сделано много заявлений про атакующий хоккей. Все ждали побед со счётом 6:1 и 8:0, но их не случилось. Отсюда и весь негатив. У ЦСКА сильные и опытные игроки. Вопрос, как быстро Фёдоров освоится в новой для себя роли.
Его ход с заменой вратаря в овертайме? Это элемент неожиданности. Но в том же матче с «Локомотивом» ярославцы просто не отдавали сопернику шайбу. В овертайме железнодорожники полностью переиграли соперника, а москвичи не могли взять игру под свой контроль. Там же как всё устроено: четвёртого игрока ЦСКА выпускает, когда на льду свежие лидеры.
Помню, когда ЦСКА играл с московским «Динамо» и Фёдоров заменил вратаря на полевого хоккеиста, Галиев должен был попадать в пустые ворота. И тогда бы все забыли про эту фишку. Однако я всё равно считаю это авантюрой», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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