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Вайсфельд: фишку Фёдорова с заменой вратаря в овертаймах считаю авантюрой

Вайсфельд: фишку Фёдорова с заменой вратаря в овертаймах считаю авантюрой
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о ходе главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова по замене вратаря на полевого игрока в овертаймах.

«Раньше у Фёдорова вообще никакого тренерского опыта не было, а теперь он его получил. Проблема заключалась в том, что было сделано много заявлений про атакующий хоккей. Все ждали побед со счётом 6:1 и 8:0, но их не случилось. Отсюда и весь негатив. У ЦСКА сильные и опытные игроки. Вопрос, как быстро Фёдоров освоится в новой для себя роли.

Его ход с заменой вратаря в овертайме? Это элемент неожиданности. Но в том же матче с «Локомотивом» ярославцы просто не отдавали сопернику шайбу. В овертайме железнодорожники полностью переиграли соперника, а москвичи не могли взять игру под свой контроль. Там же как всё устроено: четвёртого игрока ЦСКА выпускает, когда на льду свежие лидеры.

Помню, когда ЦСКА играл с московским «Динамо» и Фёдоров заменил вратаря на полевого хоккеиста, Галиев должен был попадать в пустые ворота. И тогда бы все забыли про эту фишку. Однако я всё равно считаю это авантюрой», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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