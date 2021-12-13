Вайсфельд — о Разине: если выигрываешь 4:0, но в итоге проигрываешь матч — виноват тренер

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении «Северстали» в текущем сезоне, а также о том, чего смогут достичь подопечные Андрея Разина в плей-офф.
«Здесь вопрос в другом. Череповчане добились такого результата за счёт высокой дисциплины, выполнения игрового задания и самоотдачи. Вопрос, как долго «Северсталь» сможет играть в таком режиме? Тяжело эмоционально, соперники относятся иначе. Если команда просто выйдет в плей-офф и снова пошумит в первом раунде, как в прошлом году, будет некое разочарование. Если пройдут первый раунд – другое дело.
Поражение с 4:0 от «Сочи»? Это звоночек для Череповца. Я весь год хвалю Андрея Разина, но если ты выигрываешь 4:0, но в итоге проигрываешь матч, то виноват тренер», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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