Председатель совета директоров «Авангарда» поздравил президента РФС Дюкова с днём рождения

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поздравил с днём рождения президента Российского футбольного союза (РФС) и председателя правления, генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова.
«Уважаемый Александр Валерьевич! В прошлом сезоне «Авангард» завоевал золото, которого Омск ждал 17 лет, и первый в своей истории Кубок Гагарина – и всё это благодаря вашей постоянной поддержке, которая присутствует на всех уровнях организации клуба.
Большая победа первой команды – не всё, чем могут гордиться омские болельщики, ведь «Авангард» развивается во всех направлениях: в этом году запущен проект «Хоккей в школах», и сотни детей в регионе занимаются любимым видом спорта прямо на физкультуре. В Академии «Авангарда» подрастает поколение новых чемпионов, в ВХЛ дебютировала команда «Омские Крылья» — и мы продолжаем работу!
Вы уделяете внимание и хоккею, и российскому футболу, который также приковывает к себе внимание болельщиков – развиваете этот важный для страны вид спорта и делаете всё для того, чтобы наши команды взяли новые вершины. Ваша уверенность в принятии решений, смелость в реализации самых амбициозных проектов и вера в лучшее завтра – то, что вдохновляет и помогает двигаться вперёд. Пусть все желания осуществятся! С днём рождения!» — говорится в заявлении на официальном сайте «Авангарда».
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