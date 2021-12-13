Бондра: Овечкин — единственный игрок в своём роде, такие появляются раз в поколение

Экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз», а ныне директор по связям с ветеранами и коммерческому развитию клуба Петер Бондра поделился мнением об игре российского нападающего Александра Овечкина.



«Я всё чаще и чаще смотрю и думаю, что ключевым моментом для него является то, что ему нравится играть. Ему нравится забивать. Нравится, когда забивают его партнёры. Он может забивать по-разному. Раньше все, в том числе 18 000 зрителей на трибунах, знали, откуда он забьёт. Сейчас он забивает разные голы, приспосабливается, и это помогает ему. Я считаю Алекса единственным игроком в своём роде, такие появляются раз в поколение.



НХЛ больше ста лет. В моё время броском, который можно было бы сравнить с тем, как он бросает шайбу, обладали, может, пара человек, но я всё равно считаю, что бросок Алекса уникален. Это помогает ему в погоне за рекордом Гретцки.



Он догонит Гретцки? То, о чём мы говорим с вами, величайшее достижение. Сможет ли он побить этот рекорд — посмотрим. Надеюсь, у него получится, а если нет, то сам факт, что у него был шанс его побить и он вошёл в тройку лучших снайперов НХЛ, вызывает восхищение», — цитирует Бондру пресс-служба НХЛ.