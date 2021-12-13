Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бондра: Овечкин — единственный игрок в своём роде, такие появляются раз в поколение

Бондра: Овечкин — единственный игрок в своём роде, такие появляются раз в поколение
Комментарии

Экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз», а ныне директор по связям с ветеранами и коммерческому развитию клуба Петер Бондра поделился мнением об игре российского нападающего Александра Овечкина.

«Я всё чаще и чаще смотрю и думаю, что ключевым моментом для него является то, что ему нравится играть. Ему нравится забивать. Нравится, когда забивают его партнёры. Он может забивать по-разному. Раньше все, в том числе 18 000 зрителей на трибунах, знали, откуда он забьёт. Сейчас он забивает разные голы, приспосабливается, и это помогает ему. Я считаю Алекса единственным игроком в своём роде, такие появляются раз в поколение.

НХЛ больше ста лет. В моё время броском, который можно было бы сравнить с тем, как он бросает шайбу, обладали, может, пара человек, но я всё равно считаю, что бросок Алекса уникален. Это помогает ему в погоне за рекордом Гретцки.

Он догонит Гретцки? То, о чём мы говорим с вами, величайшее достижение. Сможет ли он побить этот рекорд — посмотрим. Надеюсь, у него получится, а если нет, то сам факт, что у него был шанс его побить и он вошёл в тройку лучших снайперов НХЛ, вызывает восхищение», — цитирует Бондру пресс-служба НХЛ.

«Непревзойдённый сумасшедший парень». Овечкин мчит к рекорду, заходя на 70 пасов в сезоне «Непревзойдённый сумасшедший парень». Овечкин мчит к рекорду, заходя на 70 пасов в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021