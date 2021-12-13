Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И. Григоренко — о травме Воронкова: в дерби накал высок, а удара в голову я не увидел

И. Григоренко — о травме Воронкова: в дерби накал высок, а удара в голову я не увидел
Комментарии

Бывший игрок и капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко оценил инцидент с травмой форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.

«Как оценю вчерашний эпизод с участием Воронкова и Хохрякова? Скорее, это несчастный случай. Я не увидел там удара в голову. Для дерби такие столкновения не редкость, в таких матчах накал борьбы очень высок. Уфимцы вывели из игры лидера «Ак Барса» и психологическое преимущество перешло на их сторону? Сложно однозначно ответить.

«Салават» вернул себе 3-е место на Востоке. Можно ли сказать, что кризис команды позади? Сейчас ещё перерыв, неизвестно как команда подготовится. Многое будет зависеть, как тренер подведёт команду к оставшейся части сезона», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.

Игрока «Ак Барса» унесли после уничтожающего хита. На его лицо было больно смотреть Игрока «Ак Барса» унесли после уничтожающего хита. На его лицо было больно смотреть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021