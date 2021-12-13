И. Григоренко — о травме Воронкова: в дерби накал высок, а удара в голову я не увидел

Бывший игрок и капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко оценил инцидент с травмой форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.
«Как оценю вчерашний эпизод с участием Воронкова и Хохрякова? Скорее, это несчастный случай. Я не увидел там удара в голову. Для дерби такие столкновения не редкость, в таких матчах накал борьбы очень высок. Уфимцы вывели из игры лидера «Ак Барса» и психологическое преимущество перешло на их сторону? Сложно однозначно ответить.
«Салават» вернул себе 3-е место на Востоке. Можно ли сказать, что кризис команды позади? Сейчас ещё перерыв, неизвестно как команда подготовится. Многое будет зависеть, как тренер подведёт команду к оставшейся части сезона», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.
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