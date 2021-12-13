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Назаров: пусть покажут видео и аудио, почему меня дисквалифицировали. У кого-то косоглазие

Назаров: пусть покажут видео и аудио, почему меня дисквалифицировали. У кого-то косоглазие
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал дисквалификацию на один матч, которую он получил от Дисциплинарного комитета КХЛ после встречи с «Северсталью» (5:4).

«Очень интересное решение. Я праздновал победу, благодарил игроков, свой тренерский штаб. Наверное, у кого-то косоглазие. Пусть покажут мне видео и аудио, на каком основании и почему принято это решение. А то мы можем доиграться до того, что будут удалять любого без объяснения причин.

Видимо, не всем нравится, что ХК «Сочи» стал показывать зрелищный хоккей и набирать очки. Но всем своим «доброжелателям» могу смело заявить: я вернусь, и мы продолжим побеждать, не переживайте», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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