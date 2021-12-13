Стал известен срок восстановления Воронкова после силового приёма от Хохрякова
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о сроке восстановления нападающего казанцев Дмитрия Воронкова после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (2:4).
«Восстановление Воронкова займёт около месяца. Решение дисциплинарного комитета о дисквалификации не вправе оценивать», — сказал Валиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, ранее стало известно, что Дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал форварда «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова, который ударил Воронкова в голову, на пять матчей. Нападающий «Ак Барса», ранее вызванный в национальную сборную, пропустит матчи сборной России на Кубке Первого канала.
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