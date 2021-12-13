«Красная Армия» прервала рекордную серию в МХЛ из 23 побед подряд

Сегодня, 13 декабря, в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Красная Армия» уступила «Амурским Тиграм» в дополнительное время (2:3, ОТ).



Московские «армейцы» потерпели поражение, прервав 23-матчевую победную серию. Ранее «Красная Армия» установила рекорд лиги по количеству побед подряд, на один матч превзойдя результат «СКА-1946» сезона-2019/2020, одержавшего 22 победы кряду.



Победная серия москвичей началась 21 октября в домашнем матче со «СКА-Варягами» (12:1). 19 ноября «армейцы» победили «Тайфун» (7:3) и установили клубный рекорд – 14 побед. 12 декабря «Красная Армия» с минимальным счётом обыграла «Амурских Тигров» (1:0) и установила рекорд МХЛ по количеству побед подряд − 23.



«Красная Армия» занимает первое место в Западной конференции МХЛ, набрав 74 очка в 42 встречах.