А. Юдин: СКА имел все шансы обыграть «Динамо» в седьмой раз подряд

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин прокомментировал итоги матча в Санкт-Петербурге, где СКА встречался с московским «Динамо» (1:2, бул.)
«На Западе в этом сезоне очень интересно: перед перерывом на Евротур сразу три команды делят первое место! Но если «Йокерит», скорее, на спаде, «Динамо» играет сейчас неровно, то СКА в последних матчах нравится. У армейцев был сложнейший выезд на Урал, где они взяли все шесть очков, обыграв лидеров Востока.
Считаю, по игре СКА был лучше «Динамо». Вообще, «Динамо» стало «клиентом» СКА – у петербуржцев было шесть побед подряд над москвичами, и армейцы имели все шансы победить и в седьмой раз, но подвела реализация, транжирить столько моментов нельзя, особенно в овертайме, когда не забить было труднее, чем забить.
И это при том, что уже несколько игр СКА обходится без пяти ведущих защитников, а с «Динамо» сыграл и без Андрея Кузьменко. Отметил бы вратарей СКА и «Динамо». По сути, именно динамовский голкипер стал героем матча», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
- 13 декабря 2021
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