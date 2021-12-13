Во время матча Ночной хоккейной лиги в Крыму умер хоккеист

Во время матча «Крымские Волки» – «Сарматы», проходившего в рамках Ночной хоккейной лиги Республики Крым, умер хоккеист «Сарматы» Александр Фролов, сообщает пресс-служба турнира.
«На матче «Крымские Волки» – «Сарматы» умер наш товарищ. Игрок команды «Сарматы» Александр Фролов. После игровой смены на скамейке запасных ему стало плохо, потерял сознание. Медики скорой помощи, дежурившие во время проведения матча, сразу приступили к оказанию первой помощи. Товарищи по команде и неравнодушные зрители перенесли Александра в машину скорой помощи. По дороге в реанимацию Александр Фролов скончался, остановилось сердце настоящего хоккеиста. До последней секунды медики боролись за его жизнь», – написала пресс-служба лиги на официальном сайте.
Напомним, 11 декабря после матча Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином» умер болельщик самарской команды.
- 13 декабря 2021
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