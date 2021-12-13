«Тяжёлое время для нашего хоккея». Фёдоров рассказал о проблемах в российском хоккее

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о трудностях, с которыми сталкиваются тренеры в России.

«Потолок зарплат? Я спокойно отношусь к этим финансовым моментам. Реально меня беспокоит совсем другое. Мне понятно, что наш хоккей – всё, что ниже профессионального, – в не очень хорошем и не очень здоровом состоянии: нет кадров, нет хороших тренеров – ни детских, ни других. Это тяжёлое время для нашего хоккея, везде шаблоны.

Хотелось бы видеть больше тренеров, которые индивидуально работали бы с детьми, чтобы они умели кататься, играть с шайбой, играть клюшкой, играть в атаке и обороне. К сожалению, этого не происходит, потому что со всех тренеров спрашивают результат.

Всем нужно кормить семьи, зарабатывать, и у тренеров просто нет кислорода, чтобы работать так, как они считают нужным. Считаю, что по крайней мере в больших клубах, где есть команды и МХЛ, и ВХЛ, и КХЛ, тренеры должны иметь эту свободу», – цитирует Фёдорова «Р-Спорт».