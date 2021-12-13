«Так ничего и не переделали. Всем без разницы». Зубарев раскритиковал «Татнефть-Арену»

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев после матча регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» снова раскритиковал «Татнефть-Арену».
Хоккеист выложил в «сториз» своего «инстаграма очередной видеообзор с арены, куда его «Салават» приехал играть. Помимо обзора душевой, Зубарев пошутил на тему тренажёрного зала.
«Мы опять в гостевой раздевалке в Казани. Так ничего и не переделали. Всем без разницы. Пофигу… Но спасибо большое за ванну. Единственные, у кого она есть. Идеально.
Насколько я слышал, «Ак Барс» иногда игнорирует просьбы гостевых команд предоставить что-то. Относительно хуже всех в лиге относится», – сказал хоккеист в «сториз» в «Инстаграме».
Напомним, впервые Зубарева стали называть Ревизором после встречи «Салавата» со СКА в Петербурге. Тогда хоккеист сказал: «Если такое будет на «Уфа-Арене» и мне скажут, что не сделают у нас, то я лично всё поменяю, поверьте. Условия должны быть нормальные».
- 13 декабря 2021
-
19:29
-
19:05
-
18:57
-
18:40
-
18:14
-
18:00
-
17:59
-
17:35
-
16:43
-
16:29
-
16:15
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:34
-
14:25
-
14:16
-
13:51
-
13:45
-
13:36
-
13:25
-
13:15
-
12:45
-
12:31
-
12:17
-
11:24
-
11:11
-
10:53
-
10:28
-
10:00
-
09:40