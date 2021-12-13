«Так ничего и не переделали. Всем без разницы». Зубарев раскритиковал «Татнефть-Арену»

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев после матча регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» снова раскритиковал «Татнефть-Арену».



Хоккеист выложил в «сториз» своего «инстаграма очередной видеообзор с арены, куда его «Салават» приехал играть. Помимо обзора душевой, Зубарев пошутил на тему тренажёрного зала.



«Мы опять в гостевой раздевалке в Казани. Так ничего и не переделали. Всем без разницы. Пофигу… Но спасибо большое за ванну. Единственные, у кого она есть. Идеально.



Насколько я слышал, «Ак Барс» иногда игнорирует просьбы гостевых команд предоставить что-то. Относительно хуже всех в лиге относится», – сказал хоккеист в «сториз» в «Инстаграме».

Напомним, впервые Зубарева стали называть Ревизором после встречи «Салавата» со СКА в Петербурге. Тогда хоккеист сказал: «Если такое будет на «Уфа-Арене» и мне скажут, что не сделают у нас, то я лично всё поменяю, поверьте. Условия должны быть нормальные».