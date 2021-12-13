Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Так ничего и не переделали. Всем без разницы». Зубарев раскритиковал «Татнефть-Арену»

«Так ничего и не переделали. Всем без разницы». Зубарев раскритиковал «Татнефть-Арену»
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев после матча регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» снова раскритиковал «Татнефть-Арену».

Хоккеист выложил в «сториз» своего «инстаграма очередной видеообзор с арены, куда его «Салават» приехал играть. Помимо обзора душевой, Зубарев пошутил на тему тренажёрного зала.

«Мы опять в гостевой раздевалке в Казани. Так ничего и не переделали. Всем без разницы. Пофигу… Но спасибо большое за ванну. Единственные, у кого она есть. Идеально.

Насколько я слышал, «Ак Барс» иногда игнорирует просьбы гостевых команд предоставить что-то. Относительно хуже всех в лиге относится», – сказал хоккеист в «сториз» в «Инстаграме».

Напомним, впервые Зубарева стали называть Ревизором после встречи «Салавата» со СКА в Петербурге. Тогда хоккеист сказал: «Если такое будет на «Уфа-Арене» и мне скажут, что не сделают у нас, то я лично всё поменяю, поверьте. Условия должны быть нормальные».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021