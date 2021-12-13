Юниорская сборная России обыграла Чехию на Европейском юношеском Олимпийском фестивале

Сегодня, 13 декабря, в городе Каяани (Финляндия) юниорская сборная России встречалась со сверстниками из Чехии в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля — 2022. Встреча завершилась победой россиян со счётом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).
На третьей минуте Никита Недопёкин открыл счёт в матче, на 14-й Илья Роговский увеличил преимущество сборной России. На 23-й чехи отыграли одну шайбу благодаря голу Матея Прчика.
На 49-й минут Илья Квочко забросил третью шайбу россиян, на 52-й отличился Кирилл Долженков. Через минуту Эдуард Сэйл забил второй гол чехов.
14 декабря юниорская сборная России U17 (игроки до 17 лет) проведёт второй матч на Европейском юношеском Олимпийском фестивале – 2022. Соперником станет сборная Беларуси.
Помимо сборной России, в турнире, который пройдёт по круговой системе, также принимают участие сборные Финляндии, Латвии, Беларуси и Чехии. Изначально в состав участников входила и сборная Швейцарии, но она отказалась от выступления на турнире из-за карантинных ограничений, введённых швейцарским правительством.
- 13 декабря 2021
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