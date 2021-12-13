Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юниорская сборная России обыграла Чехию на Европейском юношеском Олимпийском фестивале

Юниорская сборная России обыграла Чехию на Европейском юношеском Олимпийском фестивале
Комментарии

Сегодня, 13 декабря, в городе Каяани (Финляндия) юниорская сборная России встречалась со сверстниками из Чехии в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля — 2022. Встреча завершилась победой россиян со счётом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).

На третьей минуте Никита Недопёкин открыл счёт в матче, на 14-й Илья Роговский увеличил преимущество сборной России. На 23-й чехи отыграли одну шайбу благодаря голу Матея Прчика.

На 49-й минут Илья Квочко забросил третью шайбу россиян, на 52-й отличился Кирилл Долженков. Через минуту Эдуард Сэйл забил второй гол чехов.

14 декабря юниорская сборная России U17 (игроки до 17 лет) проведёт второй матч на Европейском юношеском Олимпийском фестивале – 2022. Соперником станет сборная Беларуси.

Помимо сборной России, в турнире, который пройдёт по круговой системе, также принимают участие сборные Финляндии, Латвии, Беларуси и Чехии. Изначально в состав участников входила и сборная Швейцарии, но она отказалась от выступления на турнире из-за карантинных ограничений, введённых швейцарским правительством.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021