Бекстрём вернулся в состав «Кэпиталз», он не играл в текущем сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём вернулся в состав команды, сообщает журналист Саманта Пелл в «Твиттере».
Также в звено к российским форвардам Александру Овечкину и Евгению Кузнецову вернулся белорус Алексей Протас.
Напомним, 23 октября клуб поместил хоккеиста в список долгосрочно травмированных игроков.
Бекстрём пропустил тренировочный лагерь клуба и начало сезона в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра.
В текущем сезоне «Вашингтон» провёл 28 встреч и набрал в них 40 очков. Сейчас столичная команда занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф. В следующем матче «Кэпиталз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 16 декабря.
- 13 декабря 2021
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