Егор Шарангович выведен из состава «Нью-Джерси» в мерах предосторожности

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» белорус Егор Шарангович выведен из состава команды в мерах предосторожности.



Ранее – 11 декабря – в ковид-протокол команды попали капитан Нико Хишир и защитник Райан Грейвз. Сегодня, 13 декабря, туда попал защитник Кристиан Ярош.



«У нас три игрока находятся в ковид-протоколе прямо сейчас, и, надеюсь, на этом всё закончится. Мы тоже не знаем, что нас ждёт завтра. У нас есть несколько парней, которые плохо себя чувствуют. Некоторые из них связаны с простудой. Так что их трудно определить», – цитирует главного тренера Линди Рафа официальный сайт клуба.



В текущем сезоне Шарангович провёл 23 матча и набрал в них девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.