«Даллас» выставил россиянина Худобина на драфт отказов

«Даллас Старз» выставил российского голкипера Антона Худобина на драфт отказов НХЛ, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».

В текущем сезоне Худобин провёл семь матчей и во всех пропустил минимум по одной шайбе.

Худобин играет за «Даллас» с сезона-2018/2019. Ранее он выступал в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

В России он играл за магнитогорский «Металлург» и «Атлант».

Также голкипер выступал за сборную России на чемпионате мира в 2015 году, где провёл одну встречу.

После 25 игр «Бостон» с 28 очками занимает 11-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.