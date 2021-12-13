Журналист The Athletic: в сезоне-2018/2019 тандем Бишоп-Худобин был лучшим
Поделиться
Журналист The Athletic Саад Юсуф поделился мнением о том, что российского голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина выставили на драфт отказов.
«В сезоне-2018/2019 у «Старз» был, пожалуй, лучший тандем вратарей в НХЛ – Бен Бишоп и Антон Худобин. Карьера Бишопа в НХЛ только что официально закончилась, а у Худобина худший процент сейвов в НХЛ в этом сезоне», – написал Юсуф в «Твиттере».
Напомним, 12 декабря Бен Бишоп завершил игровую карьеру.
13 декабря «Даллас» выставил Худобина на драфт отказов.
В текущем сезоне Худобин провёл семь матчей и во всех пропустил минимум по одной шайбе.
Худобин играет за «Даллас» с сезона-2018/2019. Ранее он выступал в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».
Новость по темеВратарь «Далласа» Бишоп завершил игровую карьеру
Комментарии
- 13 декабря 2021
-
23:55
-
23:42
-
23:30
-
23:15
-
23:06
-
22:31
-
22:17
-
21:48
-
21:24
-
21:00
-
20:46
-
19:51
-
19:29
-
19:05
-
18:57
-
18:40
-
18:14
-
18:00
-
17:59
-
17:35
-
16:43
-
16:29
-
16:15
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:34
-
14:25
-
14:16
-
13:51
-
13:45
Партнерский контент