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Журналист The Athletic: в сезоне-2018/2019 тандем Бишоп-Худобин был лучшим

Журналист The Athletic: в сезоне-2018/2019 тандем Бишоп-Худобин был лучшим
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Журналист The Athletic Саад Юсуф поделился мнением о том, что российского голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина выставили на драфт отказов.

«В сезоне-2018/2019 у «Старз» был, пожалуй, лучший тандем вратарей в НХЛ – Бен Бишоп и Антон Худобин. Карьера Бишопа в НХЛ только что официально закончилась, а у Худобина худший процент сейвов в НХЛ в этом сезоне», – написал Юсуф в «Твиттере».

Напомним, 12 декабря Бен Бишоп завершил игровую карьеру.

13 декабря «Даллас» выставил Худобина на драфт отказов.

В текущем сезоне Худобин провёл семь матчей и во всех пропустил минимум по одной шайбе.

Худобин играет за «Даллас» с сезона-2018/2019. Ранее он выступал в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

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