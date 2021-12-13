Журналист The Athletic: в сезоне-2018/2019 тандем Бишоп-Худобин был лучшим

Журналист The Athletic Саад Юсуф поделился мнением о том, что российского голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина выставили на драфт отказов.

«В сезоне-2018/2019 у «Старз» был, пожалуй, лучший тандем вратарей в НХЛ – Бен Бишоп и Антон Худобин. Карьера Бишопа в НХЛ только что официально закончилась, а у Худобина худший процент сейвов в НХЛ в этом сезоне», – написал Юсуф в «Твиттере».

Напомним, 12 декабря Бен Бишоп завершил игровую карьеру.

13 декабря «Даллас» выставил Худобина на драфт отказов.

В текущем сезоне Худобин провёл семь матчей и во всех пропустил минимум по одной шайбе.



Худобин играет за «Даллас» с сезона-2018/2019. Ранее он выступал в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».