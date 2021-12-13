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Авторы сайта НХЛ включили 10 российских хоккеистов в состав на Неделю звёзд НХЛ

Авторы сайта НХЛ включили 10 российских хоккеистов в состав на Неделю звёзд НХЛ
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Авторы официального сайта НХЛ выбрали игроков для участия в Неделе звёзд Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ. Среди них 10 представителей России.

В список игроков вошли российские форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба – «Вашингтон Кэпиталз»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»), а также вратари Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Напомним, Неделя звёзд пройдёт 4-5 февраля 2022 года в Лас-Вегасе. НХЛ запустила на официальном сайте голосование болельщиков для определения капитанов каждого дивизиона.

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