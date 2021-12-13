The Athletic: если Худобина не заберут с драфта отказов, его спустят в АХЛ

Журналист The Athletic Саад Юсуф сообщил, что российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин может остаться в системе клуба. Ранее вратаря выставили на драфт отказов НХЛ.



«Если Худобин останется невостребованным, он отправится в фарм-клуб «Далласа» «Техас».



Худобин может играть там, и, если в «Далласе» возникнут проблемы с травмой или игрой у Джейка Эттингера или Брэйдена Холтби, Худобин может быть вариантом», – написал Юсуф на сайте The Athletic.



Напомним, 13 декабря «Даллас» выставил Худобина на драфт отказов НХЛ.

В текущем сезоне Худобин провёл семь матчей и во всех пропустил минимум по одной шайбе.



Худобин играет за «Даллас» с сезона-2018/2019. Ранее он выступал в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».