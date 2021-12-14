Источник: российские игроки НХЛ намерены ехать на Олимпиаду, несмотря ни на что

Российские хоккеисты твердо намерены принять участие на Олимпиаде в Пекине.
«На этой неделе NHLPA проводит звонки игрокам, чтобы оценить интерес к Олимпийским играм. Будет трудно прийти к единому мнению. Российские игроки будут участвовать, несмотря ни на что», — написала журналист Эмили Каплан в своём «твиттере».
Зимние Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России попала в группу B, где встретится со Швейцарией, Данией и Чехией. В первом матче на турнире сборная России проведёт со Швейцарией 9 февраля.
15 февраля пройдут матчи квалификации, 16 февраля – четвертьфиналы, 18 февраля – полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10).
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