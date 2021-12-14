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«Монреаль» рассматривает как минимум трёх женщин на пост генерального менеджера

«Монреаль» рассматривает как минимум трёх женщин на пост генерального менеджера
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«Монреаль Канадиенс» продолжает поиски нового генерального менеджера, сообщает The Score.

Марк Бержевен, занимавший эту должность с 2012 года, был уволен в ноябре. В «Монреале» была создана специальная группа, занимающаяся поиском нового генерального менеджера – в неё входит владелец Джефф Молсон, миноритарный владелец Майкл Андлауэр и исполнительный вице-президент по хоккейным операциям Джефф Гортон.

Известно, что уже готов список потенциальных кандидатов, в который входят как минимум три женщины, но руководство «Канадиенс» пока не спешит с принятием окончательного решения. Одним из важных для владельца клуба условий является знание будущим генеральным менеджером не только английского, но и французского языка.

Женщины ещё никогда не занимали пост генерального менеджера в НХЛ – во всех четырёх главных североамериканских спортивных лигах женщина работает на этой должности лишь в бейсбольной команде «Майами Марлинс».

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