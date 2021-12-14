Мальцев будет отправлен обратно в АХЛ из «Колорадо»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев будет отправлен обратно в АХЛ из команды, сообщает Эдриан Дэйтер в своём «твиттере».



По информации источника, российский форвард вернётся в «Колорадо Иглз».



Ранее 23-летний хоккеист был вызван в команду из-за повреждения форварда Габриэля Ландескога, который, как сообщалось, будет отсутствовать около двух недель.



В нынешнем чемпионате НХЛ Мальцев уже провёл три игры за «Колорадо», не набрав очков при показателе полезности «-3».



Прошедший регулярный сезон НХЛ стал первым в заокеанской карьере форварда. Он провёл в составе «Нью-Джерси Дэвилз» 33 встречи, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-4». По окончании сезона-2021/2022 истекает трёхлетний контракт новичка Мальцева на общую сумму в $ 2,78 млн ($ 925 тыс. в год).

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