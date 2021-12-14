НХЛ назвала трёх звёзд прошедшей игровой недели
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена трёх звёзд прошедшей игровой недели.
Первой звездой стал голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко, который одержал четыре победы в четырёх встречах, отражая 96,2 % бросков при коэффициенте надёжности 1,2. Напомним, канадский клуб недавно возглавил Брюс Будро.
Вторую строчку занял нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, забросивший пять шайб и отдавший две голевые передачи в трёх проведённых матчах. Третьей звездой был назван защитник «Колорадо Эвеланш» Девон Тэйвз, который сумел отдать семь голевых передач за четыре матча на прошедшей игровой неделе.
Напомним, в таблице Восточной конференции лидирует «Флорида Пантерз», на Западе первое место занимает «Миннесота Уайлд».
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