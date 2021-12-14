НХЛ назвала трёх звёзд прошедшей игровой недели

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена трёх звёзд прошедшей игровой недели.



Первой звездой стал голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко, который одержал четыре победы в четырёх встречах, отражая 96,2 % бросков при коэффициенте надёжности 1,2. Напомним, канадский клуб недавно возглавил Брюс Будро.



Вторую строчку занял нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, забросивший пять шайб и отдавший две голевые передачи в трёх проведённых матчах. Третьей звездой был назван защитник «Колорадо Эвеланш» Девон Тэйвз, который сумел отдать семь голевых передач за четыре матча на прошедшей игровой неделе.



Напомним, в таблице Восточной конференции лидирует «Флорида Пантерз», на Западе первое место занимает «Миннесота Уайлд».