Плющев: в сборной России не нужно путать свою личную шерсть с государственной

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал положение дел в национальной сборной России.



«На фоне КХЛ вызывает беспокойство сборная. И это за пару месяцев до главного турнира четырехлетия. Как бывший тренер сборной скажу так: национальная команда — это особая и тонкая материя. С ней нужно работать, а не оставлять в забытье, как это происходит в последние месяцы.



Честно скажу, не могу понять, почему штаб Алексея Жамнова затаился. Например, так и не были подведены итоги турне по Флориде — видимо, крайне важного, раз ради него пожертвовали участием в Кубке Карьяла. В клубе, может, и реально проскочить на тишине, в главной команде России это невозможно. Страна должна понимать почему вызван или не вызван тот или иной игрок, к какому хоккею будет стремиться сборная, какие задачи ставятся.



Но ничего этого нет — только молчание.



Вчера ассистент Жамнова Сергей Фёдоров прервал молчание штаба и дал интервью? Извините, но при всём уважении к замечательному в прошлом хоккеисту, лучше бы не давал. Всё интервью Сергей повторял, что сейчас время минных полей в нашем хоккее, что Олимпиада — это тяжёлый турнир для всех, что олимпийские деревни и еда в них ему никогда не нравились, ну и так далее в том же духе.



В теории такой депрессивный настрой штаба можно объяснить только тем, что наших тренеров во главе с Жамновым просто заставили взять сборную — и они исполняют трудовую повинность. Но, насколько понимаю, на практике было немного иначе, поэтому такая политика мне не совсем понятна. А от этой политики, повторюсь, очень многое зависит в плане результата.



Что у сборной России на Кубке Первого канала с чисто хоккейными моментами? На мой взгляд, не меньшие проблемы. Травмы Воронкова, Кузьменко и Слепышева — это форс-мажор. Сборная не выстроена, состав сырой, вновь обновлён процентов на 70-80, нет наигранных троек и пятёрок, а фактор пропущенного штабом Жамнова Кубка Карьяла неизбежно делает московский этап экспериментальным и рискованным. Так тут теряем ещё и лидеров.



Считаю, что в такой ситуации нужно срочно довызывать форвардов, способных дать результат — прежде всего Окулова и Бурдасова. Кстати, загадка, почему они изначально не попали в список, это потенциальные лидеры для плана „Б“. Ещё есть какие-то часы, чтобы исправить эту ошибку.



Знаете, как тут не вспомнить популярный советский фильм с крылатой фразой „А ты не путай свою личную шерсть с государственной“. Если в сборной мы будем путать, то в плену в Пекине окажется весь российский хоккей», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.