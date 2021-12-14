Sportsnet представил свой вариант состава сборной Канады на Олимпиаду — 2022

Sportsnet опубликовал свой вариант сочетаний звеньев сборной Канады на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



Голкиперы:

Картер Харт («Филадельфия Флайерз»), Марк-Андре Флёри («Чикаго Блэкхоукс»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»).



Защитники:

Ши Теодор («Вегас Голден Найтс») – Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»);

Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз») — Алекс Пьетранджело («Вегас»);

Морган Райлли («Торонто Мэйпл Лифс») — Аарон Экблад («Флорида Пантерз»);

Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»).



Нападающие:

Брэд Маршан («Бостон Брюинз») – Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») – Патрис Бержерон («Бостон»);

Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг») — Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);

Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз») – Брейден Пойнт («Тампа») — Митчелл Марнер («Торонто»);

Джон Таварес («Торонто») — Шон Кутюрье («Филадельфия») — Марк Стоун («Вегас»).



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.