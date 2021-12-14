Sportsnet представил свой вариант состава сборной Канады на Олимпиаду — 2022

Sportsnet опубликовал свой вариант сочетаний звеньев сборной Канады на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Голкиперы:
Картер Харт («Филадельфия Флайерз»), Марк-Андре Флёри («Чикаго Блэкхоукс»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»).
Защитники:
Ши Теодор («Вегас Голден Найтс») – Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»);
Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз») — Алекс Пьетранджело («Вегас»);
Морган Райлли («Торонто Мэйпл Лифс») — Аарон Экблад («Флорида Пантерз»);
Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»).
Нападающие:
Брэд Маршан («Бостон Брюинз») – Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») – Патрис Бержерон («Бостон»);
Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг») — Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз») – Брейден Пойнт («Тампа») — Митчелл Марнер («Торонто»);
Джон Таварес («Торонто») — Шон Кутюрье («Филадельфия») — Марк Стоун («Вегас»).
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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