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Sportsnet представил свой вариант состава сборной Канады на Олимпиаду — 2022

Sportsnet представил свой вариант состава сборной Канады на Олимпиаду — 2022
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Sportsnet опубликовал свой вариант сочетаний звеньев сборной Канады на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Голкиперы:
Картер Харт («Филадельфия Флайерз»), Марк-Андре Флёри («Чикаго Блэкхоукс»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»).

Защитники:
Ши Теодор («Вегас Голден Найтс») – Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»);
Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз») — Алекс Пьетранджело («Вегас»);
Морган Райлли («Торонто Мэйпл Лифс») — Аарон Экблад («Флорида Пантерз»);
Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»).

Нападающие:
Брэд Маршан («Бостон Брюинз») – Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») – Патрис Бержерон («Бостон»);
Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг») — Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз») – Брейден Пойнт («Тампа») — Митчелл Марнер («Торонто»);
Джон Таварес («Торонто») — Шон Кутюрье («Филадельфия») — Марк Стоун («Вегас»).

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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