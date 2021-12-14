Канадский форвард Таварес обеспокоен ситуацией с участием игроков из НХЛ в ОИ — 2022

Канадский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением о возможности хоккеистов Национальной хоккейной лиги отправиться на Олимпийские игры 2022 года в Пекин (Китай).



«Я думаю, что все мы надеемся поехать, но сейчас всё немного сложнее, чем могло быть. Существуют некоторые препятствия и проблемы в настоящее время. Я более обеспокоен, если говорить про себя, чем был несколько недель месяцев назад.



Пятинедельный карантин перед Играми? Если вы уже сидели на нём несколько недель, то знаете, что это действительно долгий срок», — цитирует Тавареса Sportsnet.



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Окончательное решение по участию игроков из НХЛ в Олимпиаде должно быть принято до 10 января.