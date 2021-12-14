Директор «Автомобилиста» прокомментировал возвращение Анатолия Голышева в клуб

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о возвращении в команду форварда Анатолия Голышева. Весной клуб и форвард расторгли контракт, действовавший до 2023 года.



«Анатолий — наш воспитанник. Мы весной пошли ему навстречу, дав шанс попробовать себя в НХЛ. Как только он изъявил желание вернуться в родную команду, мы нашли возможность это сделать.



Он подписал новый контракт. Формы «2+2» или «1+1» внутри лиги не предусмотрены, это джентльменская договорённость. По регламенту КХЛ могла зарегистрировать только четырёхлетний контракт, который и был. Мы вместе с игроком понимали, что после двух лет у него есть право попробовать себя в НХЛ — он им воспользовался, мы обещание сдержали. Сейчас мы начинаем с нуля, новая договоренность.



Последуют ли обмены из-за переизбытка крайних форвардов? Нет. У нас Макеев выбыл с травмой, нам нужен хоккеист на эту позицию, да и Анатолий нам в принципе нужен как таковой. Не считаю, что у нас переизбыток, выпадал и Мэйсек, который играет на фланге в этом сезоне. Есть вопросы по здоровью игроков, так как календарь очень насыщенный из-за Олимпиады, не стоит вопрос об обменах», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.