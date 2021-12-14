Стали известны сочетания звеньев России перед игрой с Канадой на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею начала подготовку к Кубку Первого канала, а также к матчу со сборной Канады в рамках домашнего этапа Евротура под руководством штаба Алексея Жамнова.
Хоккеисты занимаются на тренировке в следующих сочетаниях:
Вратари: Билялов, Самонов, Федотов;
«Белые»: Войнов — Шарипзянов, К. Марченко – Шипачёв – Чибисов;
«Красные»: Нестеров — Елесин, Коршков — Анисимов – Каюмов;
«Синие»: Яковлев — Минулин, Григоренко – Карнаухов – Толчинский;
«Зелёные»: Никишин – А. Марченко, Вовченко – Кадейкин – Плотников.
Не тренировались на льду форварды Кирилл Семёнов и Никита Гусев.
Напомним, матч между сборными России и Канады пройдёт завтра, 15 декабря, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало – в 18:30 мск. Данная встреча не войдёт в общий зачёт Кубка Первого канала.
- 14 декабря 2021
-
12:01
-
11:36
-
11:31
-
11:30
-
11:09
-
10:57
-
10:15
-
09:39
-
09:15
-
08:50
-
08:30
-
06:58
-
06:34
-
05:23
-
04:56
-
04:50
-
03:05
-
02:01
- 13 декабря 2021
-
23:55
-
23:42
-
23:30
-
23:15
-
23:06
-
22:31
-
22:17
-
21:48
-
21:24
-
21:00
-
20:46
-
19:51
-
19:29
-
19:05
-
18:57
-
18:40
-
18:14