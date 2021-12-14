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Стали известны сочетания звеньев России перед игрой с Канадой на Кубке Первого канала

Стали известны сочетания звеньев России перед игрой с Канадой на Кубке Первого канала
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Сборная России по хоккею начала подготовку к Кубку Первого канала, а также к матчу со сборной Канады в рамках домашнего этапа Евротура под руководством штаба Алексея Жамнова.

Хоккеисты занимаются на тренировке в следующих сочетаниях:

Вратари: Билялов, Самонов, Федотов;

«Белые»: Войнов — Шарипзянов, К. Марченко – Шипачёв – Чибисов;
«Красные»: Нестеров — Елесин, Коршков — Анисимов – Каюмов;
«Синие»: Яковлев — Минулин, Григоренко – Карнаухов – Толчинский;
«Зелёные»: Никишин – А. Марченко, Вовченко – Кадейкин – Плотников.

Не тренировались на льду форварды Кирилл Семёнов и Никита Гусев.

Календарь Еврохоккейтура

Напомним, матч между сборными России и Канады пройдёт завтра, 15 декабря, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало – в 18:30 мск. Данная встреча не войдёт в общий зачёт Кубка Первого канала.

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