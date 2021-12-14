Стали известны сочетания звеньев России перед игрой с Канадой на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею начала подготовку к Кубку Первого канала, а также к матчу со сборной Канады в рамках домашнего этапа Евротура под руководством штаба Алексея Жамнова.



Хоккеисты занимаются на тренировке в следующих сочетаниях:



Вратари: Билялов, Самонов, Федотов;



«Белые»: Войнов — Шарипзянов, К. Марченко – Шипачёв – Чибисов;

«Красные»: Нестеров — Елесин, Коршков — Анисимов – Каюмов;

«Синие»: Яковлев — Минулин, Григоренко – Карнаухов – Толчинский;

«Зелёные»: Никишин – А. Марченко, Вовченко – Кадейкин – Плотников.



Не тренировались на льду форварды Кирилл Семёнов и Никита Гусев.

Напомним, матч между сборными России и Канады пройдёт завтра, 15 декабря, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало – в 18:30 мск. Данная встреча не войдёт в общий зачёт Кубка Первого канала.