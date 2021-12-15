Россия — Канада на Кубке Первого канала — 2021: статистика и история встреч
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Сегодня, 15 декабря, начинается второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала 2021 года, который будет проходить до 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 мск.
Сборная России начнёт турнир матчем с командой Канады, который не будет учитываться в общем зачёте турнира. Канадская сборная во второй раз в своей истории принимает участие в Кубке Первого канала. Впервые это произошло в 2017 году перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане. Тогда российская команда одержала сухую победу со счётом 2:0.
|Год
|Турнир
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|2017
|Кубок Первого канала
|Россия — Канада
|2:0
|Нестеров, Плотников
Трансляция встречи между россиянами и канадцами начнётся в 18:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.
Новость по темеСборная Канады объявила состав на Кубок Первого канала
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