Россия — Канада на Кубке Первого канала — 2021: статистика и история встреч

Сегодня, 15 декабря, начинается второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала 2021 года, который будет проходить до 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 мск.

Сборная России начнёт турнир матчем с командой Канады, который не будет учитываться в общем зачёте турнира. Канадская сборная во второй раз в своей истории принимает участие в Кубке Первого канала. Впервые это произошло в 2017 году перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане. Тогда российская команда одержала сухую победу со счётом 2:0.

Год Турнир Соперники Счёт Авторы голов 2017 Кубок Первого канала Россия — Канада 2:0 Нестеров, Плотников

Трансляция встречи между россиянами и канадцами начнётся в 18:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.