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Россия — Канада на Кубке Первого канала — 2021: статистика и история встреч

Россия — Канада на Кубке Первого канала — 2021: статистика и история встреч
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Сегодня, 15 декабря, начинается второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала 2021 года, который будет проходить до 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 мск.

Сборная России начнёт турнир матчем с командой Канады, который не будет учитываться в общем зачёте турнира. Канадская сборная во второй раз в своей истории принимает участие в Кубке Первого канала. Впервые это произошло в 2017 году перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане. Тогда российская команда одержала сухую победу со счётом 2:0.

ГодТурнирСоперникиСчётАвторы голов
2017Кубок Первого каналаРоссия — Канада2:0Нестеров, Плотников

Трансляция встречи между россиянами и канадцами начнётся в 18:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.

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