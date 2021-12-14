Впервые за 15 лет в состав России на МЧМ не вошёл ни один игрок, выступающий в Америке

Стал известен состав сборной России по хоккею, который сыграет на молодёжном чемпионате мира 2022 года.



В окончательный список не вошёл ни один игрок, выступающий в североамериканских лигах, в том числе: Даниил Гущин («Сан-Хосе Шаркс»), Даниил Чайка («Вегас Голден Найтс»), Ян Кузнецов («Калгари Флэймз»), Матвей Петров («Эдмонтон Ойлерз»).



В состав сборной России было включено 25 хоккеистов.

Российские хоккеисты стартуют на молодёжном чемпионате мира 2022 года матчем с командой Швеции. Игра пройдёт в понедельник, 27 декабря. Стартовое вбрасывание — в 0:30 по московскому времени.



Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).