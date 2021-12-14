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Зубов объяснил причины отсутствия игроков из Северной Америки в сборной России на МЧМ-2022

Зубов объяснил причины отсутствия игроков из Северной Америки в сборной России на МЧМ-2022
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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал отсутствие игроков из Северной Америки в окончательном составе на МЧМ-2022.

«Редкая ситуация: впервые за долгое время в составе сборной нет игроков, выступающих в Северной Америке? Мы следили за выступлением Яна Кузнецова и Даниила Чайки, рассчитывали, что они усилят нашу оборонительную линию. Но в итоге пришли к выводу, что хоккеисты, которые проходили с нами сбор, в оборонительных действиях сильнее.

Можно сказать, что игрокам из Канады помешало то, что они не проходили сбор с командой? Несомненно. Но это обстоятельства. Мы сделали выбор и считаем, что парни, которые сейчас находятся в раздевалке — сильнейшие», — приводит слова Зубова официальный сайт ФХР.

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