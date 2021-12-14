Вячеслав Фетисов прокомментировал состав сборной России по хоккею на МЧМ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал окончательный состав молодёжной сборной России на МЧМ-2022.



«Сложно сказать, почему в составе молодёжной сборной не оказалось игроков из американских юниорских лиг. Тренерский штаб всегда вызывает сильнейших и знает, как лучше формировать команду.



Доверит ли тренерский штаб играть Мичкову и Юрову, зависит только от того, как они будут готовы. Команду на МЧМ собирают не по возрасту, а по тому, какую пользу они принесут команде», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.