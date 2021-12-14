Плющев предположил, почему в составе сборной России на МЧМ нет игроков из Северной Америки

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал итоговый состав российской команды на молодёжный чемпионат мира 2022 года.



«Что касается отсутствия на МЧМ игроков, выступающих в Америке, то Зубов провёл в НХЛ не один сезон, знает, что происходит. Причин я не знаю, возможно, тренер считает, что игроки, которые находятся здесь, лучше сыграны, притёрлись друг к другу. Хотя могут быть и другие причины: разные течения идут по поводу коронавируса, участия в Олимпиаде игроков НХЛ.



У Мичкова есть опыт выступления за национальную сборную. Парень не тушевался, выглядел достаточно уверенным в себе. У каждого цветка своё время для роста. Были люди, которых никто не замечал в 16,17, а в 18 они выстреливают, тот же Дацюк, который не прошёл ни одну сборную: ни юниорскую, ни молодёжную, а потом заиграл так, что обратил на себя внимание. От возраста здесь не зависит, всё зависит от характера, мастерства. Не будем бежать впереди паровоза, чемпионат мира покажет, кто на что способен", — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.