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Мирошниченко: готов к МЧМ на 100%, но моё мнение расходится с тренерским штабом

Мирошниченко: готов к МЧМ на 100%, но моё мнение расходится с тренерским штабом
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Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко прокомментировал своё отсутствие в окончательном составе сборной России на молодёжный чемпионат мира 2022 года.

«Думаю, я готов к МЧМ на 100%, но моё мнение расходится с тренерским штабом. Мне сказали, что я не подошёл. Расстроился, конечно, но не прям сильно. У меня есть ещё два года, чтобы сыграть на МЧМ, но от меня требуется только играть — а остальным решать, брать меня или нет», — сказал Мирошниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Состав групп МЧМ-2022

Напомним, в итоговую заявку попали 25 хоккеистов, среди которых отсутствуют представители клубов из Северной Америки.

Первый матч на МЧМ-2022 сборная России проведёт 27 декабря с командой Швеции (0:30 мск).

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