Кожевников: если молодой играет в Америке, это предел всему? В России есть много талантов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об итоговом составе молодёжной сборной России на МЧМ-2022, а также об отсутствии хоккеистов из клубов Северной Америки.



«Не вызывать игроков из Америки — это тренерское решение. Надо брать своих, у нас есть много талантов, которые играют и развиваются в России. Если молодые парни играют в Америке, то это предел всему? Значит, в американских лигах сейчас нет игроков, в которых бы нуждалась сборная России.



В финальный состав попали те, кто здорово себя проявлял в сезоне и на сборе. Сейчас тренерскому штабу эффективнее работается с теми, кого они видели, кому они доверяют. Тем более сейчас такая обстановка, когда сложно везти и выдергивать хоккеистов из Америки», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.