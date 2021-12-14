В итоговый состав сборной России на МЧМ-2022 не вошёл ни один форвард с правым хватом
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Федерация хоккея России (ФХР) объявила итоговый состав, который сыграет на молодёжном чемпионате мира 2022 года.
В окончательную заявку не попали нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко, а также форварды московского «Динамо» Богдан Тринеев и Максим Петров. Таким образом, в составе отсутствуют нападающие с правым хватом.
Напомним, что все 25 вызванных игроков выступают за российские клубы. Впервые за 15 лет на МЧМ в составе сборной России отсутствуют представители североамериканских команд.
Россияне стартуют на молодёжном чемпионате мира 27 декабря встречей с Швецией. Начало — в 0:30 по московскому времени. Также на групповом этапе подопечным Сергея Зубова предстоят встречи с США, Словакией и Швейцарией.
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