Россия — Швеция на Кубке Первого канала: статистика и история встреч

Сегодня, 16 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой второй матч на Кубке Первого канала 2021 года. На «ЦСКА-Арене» в Москве российская команда сыграет со Швецией.

Трансляция встречи между сборными России и Швеции начнётся в 18:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала. Кубок Первого канала проводится с 2006 года, и на этом турнире сборные России и Швеции встречались 15 раз. 10 побед на счету хоккеистов сборной России, 5 – у сборной Швеции.

Год Турнир Соперники Счёт Авторы голов 2006 Кубок Первого канала Россия — Швеция 0:1 Б Мортенссон (победный буллит) 2007 Кубок Первого канала Россия — Швеция 2:0 Морозов, Сапрыкин 2008 Кубок Первого канала Россия — Швеция 6:2 Михнов, Терещенко, Атюшов, Зарипов, Мозякин, Куляш — Эрикссон (2) 2009 Кубок Первого канала Россия — Швеция 4:3 Терещенко, Морозов, Сапрыкин, Зиновьев — Вейнхандль, Юханссон, Мортенссон 2010 Кубок Первого канала Россия — Швеция 5:3 Мозякин, Афиногенов, Морозов, Н. Белов, Зарипов — Перссон, Фернхольм, Эриксон 2011 Кубок Первого канала Россия — Швеция 2:4 Широков, Жердев — С. Кронвалль (3), Аксельссон 2012 Кубок Первого канала Россия — Швеция 5:1 Медведев, Мозякин (2), Овечкин, Радулов — Даниэльссон 2013 Кубок Первого канала Россия — Швеция 3:2 Чудинов (2), Прохоркин — Ванделль, Бурстрём 2014 Кубок Первого канала Россия — Швеция 3:2 А. Белов, Ковальчук (2) — Эрикссон, Херсли 2015 Кубок Первого канала Россия — Швеция 1:4 Чудинов — А. Петерссон, Анелёв, Норман, Мёллер 2016 Кубок Первого канала Россия — Швеция 1:3 Гавриков — Линдблом, Бертильссон, Турессон 2017 Кубок Первого канала Россия — Швеция 3:1 С. Калинин (2), Гусев — Ф. Петтерссон 2018 Кубок Первого канала Россия — Швеция 3:2 Б М. Григоренко (1, победный буллит), Гавриков — Нильссон, Дальбек 2019 Кубок Первого канала Россия — Швеция 3:4 Шипачёв, Капризов (2) — А. Петерссон, Бродин, Стрёмвалль, Заар 2020 Кубок Первого канала Россия — Швеция 4:3 Б Кузьменко (1, победный буллит), Сошников, Шипачёв — Оберг, Эм. Петтерссон, Эм. Ларссон

На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Швеции одержала победу, россияне заняли третью строчку. Напомним, на Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, сборная России одержала победу, выиграв во всех трёх матчах турнира. Вторую строчку заняла шведская команда, третьими стали финны.