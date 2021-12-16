Россия — Швеция на Кубке Первого канала: статистика и история встреч

Сегодня, 16 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой второй матч на Кубке Первого канала 2021 года. На «ЦСКА-Арене» в Москве российская команда сыграет со Швецией.
Трансляция встречи между сборными России и Швеции начнётся в 18:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала. Кубок Первого канала проводится с 2006 года, и на этом турнире сборные России и Швеции встречались 15 раз. 10 побед на счету хоккеистов сборной России, 5 – у сборной Швеции.
|Год
|Турнир
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|2006
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|0:1 Б
|Мортенссон (победный буллит)
|2007
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|2:0
|Морозов, Сапрыкин
|2008
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|6:2
|Михнов, Терещенко, Атюшов, Зарипов, Мозякин, Куляш — Эрикссон (2)
|2009
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|4:3
|Терещенко, Морозов, Сапрыкин, Зиновьев — Вейнхандль, Юханссон, Мортенссон
|2010
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|5:3
|Мозякин, Афиногенов, Морозов, Н. Белов, Зарипов — Перссон, Фернхольм, Эриксон
|2011
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|2:4
|Широков, Жердев — С. Кронвалль (3), Аксельссон
|2012
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|5:1
|Медведев, Мозякин (2), Овечкин, Радулов — Даниэльссон
|2013
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|3:2
|Чудинов (2), Прохоркин — Ванделль, Бурстрём
|2014
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|3:2
|А. Белов, Ковальчук (2) — Эрикссон, Херсли
|2015
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|1:4
|Чудинов — А. Петерссон, Анелёв, Норман, Мёллер
|2016
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|1:3
|Гавриков — Линдблом, Бертильссон, Турессон
|2017
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|3:1
|С. Калинин (2), Гусев — Ф. Петтерссон
|2018
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|3:2 Б
|М. Григоренко (1, победный буллит), Гавриков — Нильссон, Дальбек
|2019
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|3:4
|Шипачёв, Капризов (2) — А. Петерссон, Бродин, Стрёмвалль, Заар
|2020
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|4:3 Б
|Кузьменко (1, победный буллит), Сошников, Шипачёв — Оберг, Эм. Петтерссон, Эм. Ларссон
На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Швеции одержала победу, россияне заняли третью строчку. Напомним, на Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, сборная России одержала победу, выиграв во всех трёх матчах турнира. Вторую строчку заняла шведская команда, третьими стали финны.
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