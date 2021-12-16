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Россия — Швеция на Кубке Первого канала: статистика и история встреч

Россия — Швеция на Кубке Первого канала: статистика и история встреч
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Сегодня, 16 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой второй матч на Кубке Первого канала 2021 года. На «ЦСКА-Арене» в Москве российская команда сыграет со Швецией.

Трансляция встречи между сборными России и Швеции начнётся в 18:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала. Кубок Первого канала проводится с 2006 года, и на этом турнире сборные России и Швеции встречались 15 раз. 10 побед на счету хоккеистов сборной России, 5 – у сборной Швеции.

ГодТурнирСоперникиСчётАвторы голов
2006Кубок Первого каналаРоссия — Швеция0:1 БМортенссон (победный буллит)
2007Кубок Первого каналаРоссия — Швеция2:0Морозов, Сапрыкин
2008Кубок Первого каналаРоссия — Швеция6:2Михнов, Терещенко, Атюшов, Зарипов, Мозякин, Куляш — Эрикссон (2)
2009Кубок Первого каналаРоссия — Швеция4:3Терещенко, Морозов, Сапрыкин, Зиновьев — Вейнхандль, Юханссон, Мортенссон
2010Кубок Первого каналаРоссия — Швеция5:3Мозякин, Афиногенов, Морозов, Н. Белов, Зарипов — Перссон, Фернхольм, Эриксон
2011Кубок Первого каналаРоссия — Швеция2:4Широков, Жердев — С. Кронвалль (3), Аксельссон
2012Кубок Первого каналаРоссия — Швеция5:1Медведев, Мозякин (2), Овечкин, Радулов — Даниэльссон
2013Кубок Первого каналаРоссия — Швеция3:2Чудинов (2), Прохоркин — Ванделль, Бурстрём
2014Кубок Первого каналаРоссия — Швеция3:2А. Белов, Ковальчук (2) — Эрикссон, Херсли
2015Кубок Первого каналаРоссия — Швеция1:4Чудинов — А. Петерссон, Анелёв, Норман, Мёллер
2016Кубок Первого каналаРоссия — Швеция1:3Гавриков — Линдблом, Бертильссон, Турессон
2017Кубок Первого каналаРоссия — Швеция3:1С. Калинин (2), Гусев — Ф. Петтерссон
2018Кубок Первого каналаРоссия — Швеция3:2 БМ. Григоренко (1, победный буллит), Гавриков — Нильссон, Дальбек
2019Кубок Первого каналаРоссия — Швеция3:4Шипачёв, Капризов (2) — А. Петерссон, Бродин, Стрёмвалль, Заар
2020Кубок Первого каналаРоссия — Швеция4:3 БКузьменко (1, победный буллит), Сошников, Шипачёв — Оберг, Эм. Петтерссон, Эм. Ларссон

На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Швеции одержала победу, россияне заняли третью строчку. Напомним, на Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, сборная России одержала победу, выиграв во всех трёх матчах турнира. Вторую строчку заняла шведская команда, третьими стали финны.

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