Расписание третьего игрового дня Кубка Первого канала — 2021

Кубок Первого канала 2021 года, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура, проходит в эти дни на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.



Сегодня, 17 декабря, в третий игровой день турнира состоится следующий матч:



15:00 мск, Канада — Швеция.

Напомним, в нынешнем году состав участников расширился до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавилась сборная Канады, игры с которой не учитываются в общем зачёте турнира. Турнир продлится до 19 декабря.



Кубок Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, выиграла российская команда, одержавшая три победы. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.



Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.