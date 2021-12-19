Расписание матчей игрового дня Кубка Первого канала — 2021

Сегодня, 19 декабря, состоится заключительный игровой день Кубка Первого канала 2021 года, который является вторым этапом Еврохоккейтура и проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.



В последний день турнира пройдут следующие матчи:



11:00 мск, Чехия — Швеция;

15:30 мск, Россия — Финляндия.

Напомним, в нынешнем году состав участников расширился до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавилась сборная Канады, игры с которой не учитываются в общем зачёте турнира.



На Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.



Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.