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Расписание матчей игрового дня Кубка Первого канала — 2021

Расписание матчей игрового дня Кубка Первого канала — 2021
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Сегодня, 19 декабря, состоится заключительный игровой день Кубка Первого канала 2021 года, который является вторым этапом Еврохоккейтура и проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.

В последний день турнира пройдут следующие матчи:

11:00 мск, Чехия — Швеция;
15:30 мск, Россия — Финляндия.

Турнирная таблица Еврохоккейтура

Напомним, в нынешнем году состав участников расширился до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавилась сборная Канады, игры с которой не учитываются в общем зачёте турнира.

На Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.

Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.

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