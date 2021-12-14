«Спартак» представил игровую ретро-форму в честь 75-летия клуба

Московский «Спартак» представил ретро-форму в честь 75-летия клуба, в которой красно-белые сыграют матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».



«Представляем игровую форму к ретро-матчу 22 декабря в «Лужниках».



22 декабря в 19:30 мск хоккейный клуб «Спартак» Москва отпразднует свой 75-летний юбилей традиционным ретро-матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым» на малой спортивной арене «Лужники». Ко Дню рождения отечественного хоккея «Спартак» готов представить исторический комплект формы «народной команды»!

Белый свитер с красной полосой вокруг груди и эмблемой посередине – именно в этой форме «Спартак» выступал в самые успешные для клуба 1960-е годы, с чемпионством в 1962, 1967 и 1969 году", — говорится в сообщении клуба в «инстаграме».