Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» представил игровую ретро-форму в честь 75-летия клуба

«Спартак» представил игровую ретро-форму в честь 75-летия клуба
Комментарии

Московский «Спартак» представил ретро-форму в честь 75-летия клуба, в которой красно-белые сыграют матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Представляем игровую форму к ретро-матчу 22 декабря в «Лужниках».

22 декабря в 19:30 мск хоккейный клуб «Спартак» Москва отпразднует свой 75-летний юбилей традиционным ретро-матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым» на малой спортивной арене «Лужники». Ко Дню рождения отечественного хоккея «Спартак» готов представить исторический комплект формы «народной команды»!

Белый свитер с красной полосой вокруг груди и эмблемой посередине – именно в этой форме «Спартак» выступал в самые успешные для клуба 1960-е годы, с чемпионством в 1962, 1967 и 1969 году", — говорится в сообщении клуба в «инстаграме».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021