Голкипер «Ак Барса» Билялов заключил новый контракт с клубом

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов подписал новый контракт с клубом.
Как сообщает официальный сайт команды, соглашение будет действовать до конца сезона-2023/2024.
«Очень рад, что продолжу свою карьеру в «Ак Барсе». Для меня большая честь и ответственность – играть в составе этой команды и выступать с гербом нашей республики на груди. Это мой родной клуб, который многое сделал для меня, я хочу помогать ему побеждать. У нас большие цели, и я буду делать всё возможное, чтобы выполнить их вместе с командой», — цитирует Билялова пресс-служба казанцев.
«Мы очень рады, что Тимур продолжит играть в «Ак Барсе». Это наш воспитанник, настоящий лидер, своей игрой заслуживший любовь болельщиков и уважение команды. Вызов в сборную доказывает его статус одного из сильнейших вратарей КХЛ. Клуб уверен в профессионализме Билялова, его максимальной отдаче и дальнейших победах», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
На счету Билялова 26 матчей в текущем сезоне КХЛ, в которых он отбил 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,98.
- 14 декабря 2021
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