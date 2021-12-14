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Голкипер «Ак Барса» Билялов заключил новый контракт с клубом

Голкипер «Ак Барса» Билялов заключил новый контракт с клубом
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Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт команды, соглашение будет действовать до конца сезона-2023/2024.

«Очень рад, что продолжу свою карьеру в «Ак Барсе». Для меня большая честь и ответственность – играть в составе этой команды и выступать с гербом нашей республики на груди. Это мой родной клуб, который многое сделал для меня, я хочу помогать ему побеждать. У нас большие цели, и я буду делать всё возможное, чтобы выполнить их вместе с командой», — цитирует Билялова пресс-служба казанцев.

«Мы очень рады, что Тимур продолжит играть в «Ак Барсе». Это наш воспитанник, настоящий лидер, своей игрой заслуживший любовь болельщиков и уважение команды. Вызов в сборную доказывает его статус одного из сильнейших вратарей КХЛ. Клуб уверен в профессионализме Билялова, его максимальной отдаче и дальнейших победах», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

На счету Билялова 26 матчей в текущем сезоне КХЛ, в которых он отбил 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,98.

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