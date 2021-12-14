Мичков, Кузьминов, Перевалов — в составе форвардов команды Запада на Кубок Вызова МХЛ

Тренерский штаб команды Запада в составе Александра Ардашева, Ильи Горбушина и Раймондса Вилкойтса назвал нападающих, которые сыграют на Кубке Вызова, сообщает официальный сайт МХЛ.



Кубок Вызова Молодёжной хоккейной лиги впервые пройдёт в Челябинске. Матч состоится 9 января 2022 года на ледовой арене «Трактор» им. В.К. Белоусова в рамках Недели Звёзд Хоккея 2022.



Запад

Вратари: Егор Гуськов («Локо»), Карлис Межсаргс (ХК «Рига»);



Защитники: Артём Дуда («Красная Армия»), Даниил Иванов (МХК «Спартак»), Егор Смирнов («Капитан»), Даниил Орлов («Сахалинские Акулы»), Ярослав Бусыгин («Русские Витязи»), Данил Колокольцев («Тайфун»), Роман Шефер («Алмаз»), Артём Канаев («Атлант»);



Нападающие: Дмитрий Бучельников («СКА-1946»), Матвей Мичков («СКА-1946»), Иван Гуськов («Крылья Советов»), Никита Буруянов (МХК «Динамо СПб»), Никита Шалышкин («Красная Армия»), Егор Кузьминов («Красная Армия»), Александр Перевалов («Локо»), Степан Стешенко («Локо»), Иван Дидковский (МХК «Динамо-Москва»), Богдан Львутин («Амурские Тигры»), Владимир Андреев («СКА-Варяги»), Глеб Петров («Академия Михайлова»).



Восток

Вратари: Илья Набоков («Стальные Лисы»), Семён Вязовой («Толпар»);



Защитники: Сергей Сафин-Трегубов («Толпар»), Владимир Крикунов («Тюменский Легион»), Егор Харченко («Чайка»), Артём Жуков («Сибирские Снайперы»), Адель Сафин («Ирбис»), Ислам Гарайшин («Спутник»), Сергей Макаров («Ладья»), Артём Гончаров («Кузнецкие Медведи»);



Нападающие: Роман Канцеров, Илья Квочко (оба — «Стальные Лисы»), Иван Мурашов («Чайка»), Виктор Неучев («Авто»), Богдан Сенотов («Мамонты Югры»), Кирилл Баев («Сарматы»), Павел Леука («Омские Ястребы»), Роберт Чернов («Реактор»), Дмитрий Аржанов («Молот»), Владимир Кораблёв («Локо-76»), Павел Дергунов («Толпар»), Дмитрий Киржаков («Белые Медведи»).