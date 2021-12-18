Россия — Чехия: прямая трансляция матча — на Первом канале

Сегодня, 18 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой третий матч на Кубке Первого канала 2021 года. На «ЦСКА-Арене» в Москве россияне сыграют с командой Чехии.

Трансляция встречи между сборными России и Чехии начнётся в 15:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Чехия.

На Кубке Карьяла 2021 года, который стал первым этапом Еврохоккейтура, сборная России заняла третье место, а чешская команда заняла последнюю строчку.

Напомним, на Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, сборная России одержала победу, выиграв во всех трёх матчах турнира. Вторую строчку заняла шведская команда, третьими стали финны.



Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.